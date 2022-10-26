Менеджер Яна сообщил, что Петр не планирует уходить из UFC

Менеджер российского бойца Петра Яна (16-4) Саят Абдрахманов прокомментировал информацию, что спортсмен может покинуть UFC.

26 октября бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье (22-3) заявил, что Ян может уйти из организации из-за отсутствия поддержки со стороны лиги.

«У Петра еще четыре боя по контракту, и все остальное это спекуляции», — передает слова Абдрахманова пресс-служба бойцовского клуба «Архангел Михаил».

Ян проиграл Шону О'Мэлли (16-1) раздельным решением судей (29-28, 29-28, 28-29). Бой состоялся 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Ян проиграл второй поединок подряд. Всего на счету россиянина 16 побед и 4 поражения.