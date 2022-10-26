Махачев вернулся в Россию и встретился с отцом. Видео

Новый чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев (23-1) в среду с утра вернулся на родину в Дагестан, где встретился с главой республики Сергеем Меликовым и министром по физической культуре и спорту Дагестана Сажидом Сажидовым.

Также Махачев дал небольшое интервью журналистам и увиделся с отцом Рамазаном Махачевым.

Махачев победил Чарльза Оливейру (33-9) на UFC 280 сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 22 октября в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты. Таким образом, россиянин продлил победную серию до 11 боев и занял третью строчку рейтинга лучших бойцов вне зависимости от категории.