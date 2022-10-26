Махачев и Волкановски могут провести бой в феврале 2023-го

Новый чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев (23-1) сообщил, что UFC намерены организовать ему бой с лидером рейтинга бойцов вне зависимости от категории, чемпионом полулегкого дивизиона Александром Волкановски (25-1) в феврале 2023 года в Австралии.

«UFC планируют интересный бой, — сказал Махачев на встрече с журналистами по прилету в Россию. — Говорят, в феврале хотят сделать. В феврале будет большой турнир в Австралии, и так как Волкановски австралиец, хотят там провести. Но пока никаких точных переговоров еще не было. Я с менеджером поговорил, он сказал: «Отдохни неделю. Как все уляжется — сядем, поговорим».

Махачев победил Чарльза Оливейру (33-9) на UFC 280 сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 22 октября в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты. Таким образом, россиянин продлил победную серию до 11 боев и занял третью строчку рейтинга лучших бойцов вне зависимости от категории.