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Сегодня, 10:09

Кормье заявил, что Петр Ян может покинуть UFC

Анна Горшкова
Корреспондент
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Петр Ян и Шон О`Мэлли.
Фото Reuters

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье (22-3) сообщил, что российский боец Петр Ян (16-4) может покинуть UFC.

«Петр Ян настолько разочарован судейским решением, что я слышал, что этот парень может рассмотреть предложения из других лиг. Потому что он не чувствует поддержки со стороны лиги. Это сумасшествие», — сказал Кормье на YouTube-канале ESPN MMA.

Ян проиграл Шону О'Мэлли (16-1) раздельным решением судей (29-28, 29-28, 28-29) 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби.

Ян проиграл второй поединок подряд. Всего на счету россиянина 16 побед и 4 поражения. О'Мэлли провел 17 боев в смешанных единоборствах и одержал 16 побед.

После этого боя американец стал претендентом на титул в легчайшем весе UFC. Он поднялся с 11-го места на первое место в рейтинге. Ян потерял одну позицию и идет на второй строчке в дивизионе.

Действующим чемпионом в легчайшем весе UFC является Алджамейн Стерлинг.

Петр Ян. В бою с О'Мэлли мы увидели самую примитивную версию Петра Яна. Глупо пенять на судей

Даниэль Кормье
Петр Ян
Шон О`Мэлли
UFC
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