Менеджер Емельяненко: «За бой с Джиганом Александр получит самый большой гонорар в карьере»

Менеджер бойца ММА Александра Емельяненко Азамат Бостанов в беседе с «СЭ» рассказал, когда будет подписан контракт на бой с рэп-исполнитем Джиганом.

«Дата есть, но пока не могу ее озвучить. Бумаги еще не подписаны. Думаю, после первых майских праздников будут новости, мы все опубликуем и все расскажем. Цифры космические, мы их обнародуем после подписания. Такого гонорара у Александра за всю историю выступления в ММА еще не было», — сказал Бостанов «СЭ».

Также Бостанов рассказал о подготовке Емельяненко к бою с рэпером Джиганом.

«Александр уже третью неделю тренируется на спортбазе в Чехове. За это время он только два раза ездил в Москву и один раз в Питер. Пока он, честно говоря, не в форме, тяжело дается. Сложнее, чем обычно, но уже сильно лучше, чем был изначально. Он долгое время лечился, принимал таблетки, которые несовместимы с тяжелыми физическими нагрузками», — добавил Бостанов.

Поединок планируется провести по правилам бокса. Дата боя и площадка, на которой он пройдет, пока не определены.

Ранее Емельяненко и Джиган побывали на пресс-конференции проекта Punch Club. Там 35-летний рэпер сообщил, что имеет опыт выступления в единоборствах — в частности, в ММА. 39-летний Емельяненко — профессиональный боец ММА (28 побед, 8 поражений, 1 ничья). Также у него есть два боя в боксе: первый, состоявшийся в 2009 году, закончился вничью, а в 2019-м он нокаутировал стронгмена Михаила Кокляева.

(Константин Колмаков)