Бокс/ММА
UFC Bellator PFL Бойцовский клуб РЕН ТВ Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА
ММА

Сегодня, 06:43

Магомедов: «Сульянов очень плохо влияет на молодежь»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Известный тренер и менеджер Магомед Магомедов раскритиковал главу Hardcore FC Анатолия Сульянова.

«Знаю его с 2011-2012 года. Это не тот человек, который даст правильный пример молодежи, это не тот человек, который будет говорить про патриотизм и защищать свою страну. Говорить он умеет, и на каждое мое слово ответит большим текстом. В ораторских способностях таких людей я не сомневаюсь. Очень плохо влияет на молодежь. Он прекрасно понимает, что он создал и для чего. Заработок и медийность. У него нет цели воспитывать достойных ребят, которые могут представлять страну за ее пределами. Он инициатор, который говорит: «Занимайтесь говном и клоунадой. Вас будут узнавать и качать». Все его действия идут во вред. Он сам прекрасно понимает это. Ему плевать. Он живет своей жизнью. Он не тренирует детей, у него не хватит мозгов, чтобы работать с детьми и воспитывать патриотов. Он понял, что молодежь берет плохие вещи и занимается распространением этого.

Вы же идете по улице и наступаете в говно. Зачем? Вы понимаете, говно будет вонять, но участвуете в этом, распространяете грязь. Потом я жестко высказываюсь. А как иначе? Если не выскажусь, получается, что поддерживаю их. У меня 150 детей в трех группах. Я вижу влияние. И не могу назвать это влияние нормальным. Я буду это порицать», — цитирует MMA.Metaratings.ru Магомедова.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/magomedov-sulyanov-prizyvaet-molodezh-zanimatsya-klounadoi-356618/
Магомед Магомедов
ММА
1
ММА: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
В Челябинске мигрант чуть не сбил на машине бойца UFC Алексееву
Никотин могут приравнять к допингу в спорте
Во Франции узнали о сроках обучения украинских пилотов F-16
Семака наконец-то наказали за скучный футбол! И все едва не закончилось дракой. Что произошло в матче «Зенит» - «Рубин»
ВС РФ нанесли удары по объектам ВСУ на правом берегу Днепра
В ЦАХАЛ назвали степень готовности к атаке Рафаха
Популярное видео
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
ЦСКА ждет перестройка
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Локомотив» уступает в финальной серии «Металлургу» 0-3
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Торонто»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Локомотив» был другим: итоги второго матча финала Кубка Гагарина
«Локомотив» уступает «Магнитке» после двух игр финала
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
Продолжит ли Гурьянов карьеру в ЦСКА, финалы ВХЛ и МХЛ
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Металлург» повел в финальной серии Кубка Гагарина
«Настоящий «Локомотив» в финале вы еще не видели»
«Колорадо» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
Руслан Исхаков дебютировал в «Айлендерс»
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Магомедов: «Шлеменко, Исмаилов, Бадаев — мне интересна схватка с любым»

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости