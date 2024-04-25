Магомедов: «Сульянов очень плохо влияет на молодежь»

Известный тренер и менеджер Магомед Магомедов раскритиковал главу Hardcore FC Анатолия Сульянова.

«Знаю его с 2011-2012 года. Это не тот человек, который даст правильный пример молодежи, это не тот человек, который будет говорить про патриотизм и защищать свою страну. Говорить он умеет, и на каждое мое слово ответит большим текстом. В ораторских способностях таких людей я не сомневаюсь. Очень плохо влияет на молодежь. Он прекрасно понимает, что он создал и для чего. Заработок и медийность. У него нет цели воспитывать достойных ребят, которые могут представлять страну за ее пределами. Он инициатор, который говорит: «Занимайтесь говном и клоунадой. Вас будут узнавать и качать». Все его действия идут во вред. Он сам прекрасно понимает это. Ему плевать. Он живет своей жизнью. Он не тренирует детей, у него не хватит мозгов, чтобы работать с детьми и воспитывать патриотов. Он понял, что молодежь берет плохие вещи и занимается распространением этого.

Вы же идете по улице и наступаете в говно. Зачем? Вы понимаете, говно будет вонять, но участвуете в этом, распространяете грязь. Потом я жестко высказываюсь. А как иначе? Если не выскажусь, получается, что поддерживаю их. У меня 150 детей в трех группах. Я вижу влияние. И не могу назвать это влияние нормальным. Я буду это порицать», — цитирует MMA.Metaratings.ru Магомедова.