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«Нормально же общались». Емельяненко выложил старое фото с Джиганом

15:14
Александр Емельяненко. Фото Дарья Исаева., «СЭ»
Александр Емельяненко. Фото Дарья Исаева., «СЭ»
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Российский боец Александр Емельяненко опубликовал в Instagram архивное фото с рэп-исполнителем Джиганом. На снимке спортсмен обнимает молодого певца.

«Нормально же общались», — подписал Емельяненко фотографию.

В марте стало известно, что Емельяненко и Джиган проведут поединок по правилам бокса, место и дата которого пока не определены.

Последний бой 39-летний Емельяненко провел в июле прошлого года в Сочи, когда техническим нокаутом проиграл Магомеду Исмаилову.

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