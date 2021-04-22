«Нормально же общались». Емельяненко выложил старое фото с Джиганом

Российский боец Александр Емельяненко опубликовал в Instagram архивное фото с рэп-исполнителем Джиганом. На снимке спортсмен обнимает молодого певца.

«Нормально же общались», — подписал Емельяненко фотографию.

В марте стало известно, что Емельяненко и Джиган проведут поединок по правилам бокса, место и дата которого пока не определены.

Последний бой 39-летний Емельяненко провел в июле прошлого года в Сочи, когда техническим нокаутом проиграл Магомеду Исмаилову.