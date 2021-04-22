Аскрен: «Мой бой с Полом не был подставным»
12:17
Ныне отставной боец ММА Бен Аскрен отрицает, что сдал бой ютуберу Джейку Полу.
«Такого не было. Я был потрясен после тяжелого пропущенного удара. Обращаюсь тем, кто считает этот бой подставным: что я от этого выиграю? У меня был хороший гонорар, и живу я не бедно. Я ничего бы не выиграл, сдав бой. Как раз я многое потерял, проиграв этот бой. И в мыслях не было [сдавать бой]», — сказал Аскрен в интервью ESPN.
Бой по правилам бокса между Аскреном и Полом состоялся в минувшие выходные в Атланте, а его итогом стала победа блогера нокаутом в первом раунде.
Теперь рекорд Джейка в профессиональном боксе состоит из трех побед.
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю