Аскрен: «Мой бой с Полом не был подставным»

Ныне отставной боец ММА Бен Аскрен отрицает, что сдал бой ютуберу Джейку Полу.

«Такого не было. Я был потрясен после тяжелого пропущенного удара. Обращаюсь тем, кто считает этот бой подставным: что я от этого выиграю? У меня был хороший гонорар, и живу я не бедно. Я ничего бы не выиграл, сдав бой. Как раз я многое потерял, проиграв этот бой. И в мыслях не было [сдавать бой]», — сказал Аскрен в интервью ESPN.

Бой по правилам бокса между Аскреном и Полом состоялся в минувшие выходные в Атланте, а его итогом стала победа блогера нокаутом в первом раунде.

Теперь рекорд Джейка в профессиональном боксе состоит из трех побед.