Первый номер полусреднего веса UFC Колби Ковингтон считает, что он одержал победу над Камару Усманом в их втором поединке.

«Последние две недели прошли для меня прекрасно, — сказал Ковингтон в интервью Submission Radio. - Я только что вернулся из Пенсаколы, где была свадьба у моего друга Стивена Хадсона, рейнджера (подразделение глубинной разведки армии США — прим.). Он мой лучший друг и брат. Из Пенсаколы я вернулся во Флориду, по-настоящему свободный американский штат — ко всем моим мамаситам и красивым женщинам.

Мне хотелось выждать после боя паузу и понаблюдать, что будут писать медиа. И мне не нравится, что они пишут. Вся эта ерунда про то, что он величайший боец всех времен и так далее. Все фаны и миллионы людей по всему миру видели, что я чисто выиграл бой — 3-2 по раундам. 3,4 и 5 раунды за мной и если посмотреть критически, то даже первый раунд забрал я. И все противостояние тоже за мной — я выиграл его 6-4 по раундам. Я пересмотрел бой один раз, когда вернулся в раздевалку, мне хотелось понять, что произошло. И я увидел, что выиграл чисто три раунда, если даже не считать первый. Я готов к трилогии, если он еще будет здесь и не закончит карьеру».

7 ноября Ковингтон проиграл Усману единогласным решением на UFC 268.