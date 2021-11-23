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Олег Тактаров — о Хабибе: «Я для себя решил, что не называю это имя»

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Чемпион турнира UFC 6 Олег Тактаров заявил, что отказывается называть Хабиба Нурмагомедова по имени.

«Нас мучили этим мальчиком из Цумадинского района (родной район Нурмагомедова — прим. СЭ). Просто я для себя решил уже, что не называю это имя. Давно уже не называю. Поэтому недавняя новость, что Тактаров что-то сказал — не имеет под собой вообще ничего, потому что я принципиально не называю. Я просто не называю этих имен», — сказал Тактаров в интервью Youtube-каналу «SAMBO VLADIMIR».

Нурмагомедов в октябре прошлого года объявил о завершении карьеры бойца.

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Никита Горшенин все материалы автора
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