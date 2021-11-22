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Колби Ковингтон: «В бою до смерти я победил бы Усмана без всяких вопросов»

17:00
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Первый номер полусреднего веса UFC Колби Ковингтон уверен в победе над чемпионом дивизиона Камару Усмана в потенциальном поединке насмерть.

«Нет никаких вопросов, как бы сложился этот бой, если бы мы дрались насмерть. Его бы выиграл я. Мне не нужно мухлевать, не нужно брать таймауты, перерывы, я готов драться безостановочно, еще плюс 5 раундов», — сказал Ковингтон в интервью Submission Radio.

7 ноября Ковингтон проиграл Усману единогласным решением на UFC 268.

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Никита Горшенин все материалы автора
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