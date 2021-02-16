Кокляев ответил на оскорбительный рэп блогера Тарасова

Стронгмен Михаил Кокляев ответил на оскорбительный рэп блогера Корнея Тарасова.

Кокляев исполнил песню на мотив романса «Не для меня придет весна», играя на гармони.

«А для тебя кокляевский кулак, он челюсть в целую вобьется, и кровь Тарасова прольется», — спел Кокляев.

«И тебя Корней, если что, то же самое ждет. Только с другой руки» — добавил стронгмен.

Ранее блогер Корней Тарасов поддержал своего брата, Артема Тарасова перед боем с Кокляевым, выложив рэп-трек, посвященный тяжелоатлету.

«Я как Корней Тарасов, а ты как Кокляев Миша, ведь Артем Тарасов набьет тебе твои уши, ведь Артем Тарасов отдерет твои уши, ведь Артем Тарасов даст тебе по лицу. Ты всего лишь Миша-Коклюша. А мы — братья Тарасовы, нас двое, мы лучшие. И ты будешь убит!» — заявил Корней Тарасов.

Кокляев и Тарасов проведут боксерский поединок в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 20 февраля.