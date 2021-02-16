Блогер Тарасов провел тренировку с порноактрисой перед боем против Кокляева
16:15
Боец ММА и блогер Артем Тарасов перед боксерским поединком против стронгмена Михаила Кокляева провел тренировку с порноактрисой Лолой Тейлор.
Занятие началось с разминки, после чего девушка надела боксерские перчатки и вышла в ринг. Затем Тарасов показал Тейлор несколько борцовских приемов и бросков.
Кокляев и Тарасов проведут боксерский поединок в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 20 февраля.
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/x/803073-tarasov-ustroil-trenirovku-s-pornoaktrisoi-pered-boem-s-kokliaevym
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