Блогер Тарасов посвятил оскорбительный рэп Кокляеву
11:12
Блогер Корней Тарасов посвятил стронгмену Михаилу Кокляеву оскорбительный рэп в преддверии очного поединка.
«Я как Корней Тарасов, а ты как Кокляев Миша, ведь Артем Тарасов набьет тебе твои уши, ведь Артем Тарасов отдерет твои уши, ведь Артем Тарасов даст тебе по лицу. Ты всего лишь Миша-Коклюша. А мы — братья Тарасовы, нас двое, мы лучшие. И ты будешь убит!», — заявил Корней Тарасов в видеоролике.
Кокляев и Тарасов проведут боксерский поединок в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 20 февраля.
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/x/802953-kornei-tarasov-posviatil-rep-kokliaevu-artem-otderet-tvoi-ushi
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю