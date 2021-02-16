Блогер Тарасов посвятил оскорбительный рэп Кокляеву

Блогер Корней Тарасов посвятил стронгмену Михаилу Кокляеву оскорбительный рэп в преддверии очного поединка.

«Я как Корней Тарасов, а ты как Кокляев Миша, ведь Артем Тарасов набьет тебе твои уши, ведь Артем Тарасов отдерет твои уши, ведь Артем Тарасов даст тебе по лицу. Ты всего лишь Миша-Коклюша. А мы — братья Тарасовы, нас двое, мы лучшие. И ты будешь убит!», — заявил Корней Тарасов в видеоролике.

Кокляев и Тарасов проведут боксерский поединок в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 20 февраля.