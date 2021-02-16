Кокляев и Новоселов выложили шуточный ролик про Александра Емельяненко

Стронгмен Михаил Кокляев и самбист Максим Новоселов опубликовали шуточный ролик о бойце ММА Александре Емельяненко.

Спортсмены прибыли на медосмотр перед турниром «Бойцовский клуб РЕН ТВ» и обнаружили, что один из врачей является однофамильцем Емельяненко.

«Ну что, как там Саня? Саня как там поживает?» — спросил Кокляев вышедшего из кабинета Новоселова.

«Сане там хорошо, отлично», — ответил самбист.

В ноябре 2019 года Александр Емельяненко провел боксерский поединок с Михаилом Кокляевым. Емельяненко нокаутировал стронгмена в первом раунде боя.

20 февраля Кокляев и Новоселов примут участие в турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Стронгмену предстоит поединок с блогером Артемом Тарасовым", а Новоселов встретится с бывшим игроком в американский футбол Денисом Вильдановым.