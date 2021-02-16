Кокляев и Новоселов выложили шуточный ролик про Александра Емельяненко
Стронгмен Михаил Кокляев и самбист Максим Новоселов опубликовали шуточный ролик о бойце ММА Александре Емельяненко.
Спортсмены прибыли на медосмотр перед турниром «Бойцовский клуб РЕН ТВ» и обнаружили, что один из врачей является однофамильцем Емельяненко.
«Ну что, как там Саня? Саня как там поживает?» — спросил Кокляев вышедшего из кабинета Новоселова.
«Сане там хорошо, отлично», — ответил самбист.
В ноябре 2019 года Александр Емельяненко провел боксерский поединок с Михаилом Кокляевым. Емельяненко нокаутировал стронгмена в первом раунде боя.
20 февраля Кокляев и Новоселов примут участие в турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Стронгмену предстоит поединок с блогером Артемом Тарасовым", а Новоселов встретится с бывшим игроком в американский футбол Денисом Вильдановым.
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/x/803002-kokliaev-i-novoselov-nashli-emelianenko-v-meditsinskom-kabinete
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