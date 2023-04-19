Камил Гаджиев: «Отдал бы полмиллиончика Емельяненко-младшему за бой на Fight Nights»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев высказался о возможном дебюте Ивана Емельяненко в ММА.

«Александр и Иван Емельяненко на наследие Федора не влияют. Да, идет эксплуатация фамилии, все мы не без греха, я тоже делал бой Александру. Но в случае с Александром надо сказать, что он самодостаточная звезда. А в случае с Иваном это не так. Емельяненко-младшему за бой на Fight Nights отдал бы полмиллиончика», — цитирует Гаджиева Metaratings.ru.

Ранее Александр Емельяненко на своем YouTube канале сообщил о том, что его младший брат Иван планирует дебютировать в ММА. Отмечалось, что первый поединок в смешанных единоборствах Емельяненко-младший может провести против блогера Святослава Коваленко.