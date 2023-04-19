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Камил Гаджиев: «Историю с бегством Пираева из России раздули»

Алина Савинова
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Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев высказался о слухах вокруг бегства Марифа Пираева из России.

«У меня с Марифом всегда получалось договориться. Даже если мы учитываем всю обстановку, сейчас он здесь, готовится к поединку. Честно говоря, историю с бегством Пираева из России больше раздули, чем есть на самом деле. Мариф так же, как и все остальные, тренировался в Таиланде. Просто кто-то что-то неудачно ляпнул, где-то отъезд Пираева совпал с какими-то событиями. И пошло, поехало. Просто Мариф вовремя не отреагировал на это. Если бы он был в каком-то списке, то вчера в аэропорту не прошел бы паспортный контроль. Бред это все. Раздутая история», — цитирует Гаджиева Metaratings.ru.

В сентябре прошлого года Пираев покинул Россию. Сначала боец уехал в Грузию, а затем перебрался в Таиланд. За границей спортсмен находился в течение полугода.

21 апреля Пираев проведет поединок по правилам кикбосинга против Родриго Капораля.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/gadzhiev-istoriyu-s-begstvom-piraeva-iz-rossii-razduli-244443/
Камил Гаджиев
ММА
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