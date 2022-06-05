Илия Топурия: «Мовсар, ты позорник! Теперь всем реально понятно, что ты избегаешь меня!»

Испанский боец ММА грузинского происхождения Илия Топурия (12-0) прокомментировал выступление российского бойца Мовсара Евлоева (16-0), который единогласным решением судей (30-26, 30-27, 30-27) победил Дэна Иге (15-6) 4-го июня на UFC Fight Night 207 в Лас-Вегасе, США.

Перед боем Топурия написал в Twitter: «Мовсар и Иге — полный отстой. Надеюсь, что увижу хоть что-то, что мотивировало бы меня на бой с победителем».

После боя испанский боец вновь раскритиковал Евлоева: «Мовсар, ты позорник! Ты добыл еще одну победу решением без какой-либо попытки финишировать оппонента, — написал в Twitter Топурия. — Кроме того, ты вообще не умеешь говорить. У тебя не хватает яиц, чтобы назвать мое имя! Теперь всем реально понятно, что ты избегаешь меня! Позорник».

Топурия провел в UFC четыре боя. В последнем поединке он отправил в нокаут во втором раунде Джея Герберта (11-4) 19 марта на турнире UFC Fight Night 204 на арене О2 в Лондоне, Великобритания. В настоящее время испанский боец расположен на 15-й строчке рейтинга UFC в полулегком весе.

Евлоев и Топурия должны были подраться 22 января на турнире UFC 270. Однако Евлоев выбыл из боя из-за коронавируса. Позже Топурия снялся с турнира по медицинским показаниям из-за проблем с весогонкой.