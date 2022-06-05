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Сегодня, 13:27

Александр Волков подпишет новый контракт с UFC

Давид Хачатрян
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33-летний российский тяжеловес UFC Александр Волков (35-10) заключит с сильнейшей лигой мира новый долгосрочный контракт. Об этом сообщил российский журналист Игорь Лазорин в своем Telegram.

«Как мне только что рассказал менеджер Александра Волкова Иван Банников, Саша после победы над Розенстрайком подпишет новый контракт с UFC. По действующему соглашению у него остался только один бой», — написал Лазорин.

Волков победил Жаирзиньо Розенструйка (12-4) техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 4-го июня на UFC Fight Night 207 в Лас-Вегасе, США.

Александр Волков (единоборства)
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