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Сегодня, 12:28

Реакция бойцов на бой Мовсара Евлоева и Дэна Иге

Давид Хачатрян
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Бойцы UFC поделились своими впечатлениями в Twitter от поединка Мовсара Евлоева (16-0) и Дэна Иге (15-6) на UFC Fight Night 207.

Илия Топурия: «Мовсар и Иге — полный отстой. Надеюсь, что увижу хоть что-то, что мотивировало бы меня на бой с победителем».

Алджамейн Стерлинг: «Давай, Иге!!!»

Мухаммад Мокаев: «С нетерпением жду боя Мовсара и Дэна. Не моргайте! Выбираю победителем своего брата Мовсара».

Коди Дерден: «Давай, Евлоев!»

Камару Усман: «Иге, давай сделаем это!»

Чарльз Роса: «Это будет хороший бой. Оба парня могут в любой момент взвинтить темп».

Алджамейн Стерлинг: «Снимаю перед Евлоевым шляпу».

Илия Топурия: «Мовсар, ты позорник! Ты добыл еще одну победу решением без какой-либо попытки финишировать оппонента. Кроме того, ты вообще не умеешь говорить. У тебя не хватает яиц, чтобы назвать мое имя! Теперь всем реально понятно, что ты избегаешь меня! Позорник».

Евлоев победил единогласным решением судей (30-26, 30-27, 30-27) Иге 4-го июня на UFC Fight Night 207 в Лас-Вегасе, США, и, судя по всему, войдет в топ-10 рейтинга лиги в полулегком весе.

Алджамейн Стерлинг
Камару Усман
UFC
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