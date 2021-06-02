Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Хавьер Мендес: «У Хабиба по всему миру наберется миллиард фанатов»

16:34
Хабиб Нурмагомедов. Фото Instagram
Хабиб Нурмагомедов. Фото Instagram
Теги:

Тренер Хабиба Нурмагомедова по ударной работе Хавьер Мендес считает, что фанатская база дагестанского бойца насчитывает миллиард человек.

«Часто люди приезжают ради Хабиба с другого конца США. Подходят ко мне: «Мы ехали с другого конца страны, чтобы увидеть Хабиба. Где он?». Говорю: «Его нет. Его может не бывать здесь месяцами». Они удивляются: «Как? Но мы ехали именно ради него. Сделайте что-нибудь!». Что я сделаю? У Хабиба по всему миру, допускаю, что наберется 1 миллиард болельщиков. Даже не допускаю, а готов поспорить, что их наберется миллиард. И как Хабиб может всем им угодить?», — сказал Мендес на ютуб-канале JavierMendezAKAPodcast.

Хабиб провел последний бой 24 октября прошлого года, задушив Джастина Гэтжи в главном событии вечера UFC 254. В марте этого года боец объявил о завершении карьеры.

Читайте также

Украинский футболист отреагировал на возможный переход Ярмоленко в «Спартак»: «Что политиков слушать? Пусть идет»
Украина пригрозила Белоруссии санкциями в случае полетов в Крым
Депутат Рады не смогла ответить на вопрос о числе стран в НАТО
Видео: Моргенштерн в больнице обматерил сам себя

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд