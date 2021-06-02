Хавьер Мендес: «У Хабиба по всему миру наберется миллиард фанатов»

Тренер Хабиба Нурмагомедова по ударной работе Хавьер Мендес считает, что фанатская база дагестанского бойца насчитывает миллиард человек.

« Часто люди приезжают ради Хабиба с другого конца США. Подходят ко мне: «Мы ехали с другого конца страны, чтобы увидеть Хабиба. Где он?». Говорю: «Его нет. Его может не бывать здесь месяцами». Они удивляются: «Как? Но мы ехали именно ради него. Сделайте что-нибудь!». Что я сделаю? У Хабиба по всему миру, допускаю, что наберется 1 миллиард болельщиков. Даже не допускаю, а готов поспорить, что их наберется миллиард. И как Хабиб может всем им угодить?», — сказал Мендес на ютуб-канале JavierMendezAKAPodcast.