Чавес — о бое с Андерсоном Силвой: «Чувствую, что могу его нокаутировать»
15:02
Экс-чемпион мира в среднем дивизионе Хулио Сезар Чавес-младший (52-5, 34 КО) уверен, что сможет нокаутировать экс-чемпиона UFC в среднем весе Андерсона Силву (34-11-1, 20 КО) .
«Я думаю, что вероятность нокаута в этом бою очень высока. Это 81 килограмм, в день боя оба будем весить 86 — 90, так что можно считать, что бой пройдет в тяжелом весе.
Я не знаю, как он может выдерживать мои удары. Чувствую, что могу его нокаутировать. Не уверен, только в одном ударе, но сломаю его, перейдя к телу и голове. Думаю, что у меня есть много возможностей закончить бой досрочно", — сказал Чавес.
Бой Чавес — Силва пройдет 19 июня в Мексике.
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