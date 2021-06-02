Экс-чемпион мира в среднем дивизионе Хулио Сезар Чавес-младший (52-5, 34 КО) уверен, что сможет нокаутировать экс-чемпиона UFC в среднем весе Андерсона Силву (34-11-1, 20 КО) .

«Я думаю, что вероятность нокаута в этом бою очень высока. Это 81 килограмм, в день боя оба будем весить 86 — 90, так что можно считать, что бой пройдет в тяжелом весе.

Я не знаю, как он может выдерживать мои удары. Чувствую, что могу его нокаутировать. Не уверен, только в одном ударе, но сломаю его, перейдя к телу и голове. Думаю, что у меня есть много возможностей закончить бой досрочно", — сказал Чавес.

Бой Чавес — Силва пройдет 19 июня в Мексике.