Хамзат Чимаев видит свою схожесть с Мухаммедом Али
18:00
Шведский боец UFC чеченского происхождения Хамзат Чимаев выложил пост в Instagram с фотографиями себя и Мухаммеда Али, процитировав слова боксера и намекнув на схожесть между ними.
«Я величайший. Я говорил это еще до того, как осознал, что являюсь таковым», — процитировал Чимаев боксера.
Чимаев дебютировал в UFC в 2018 году. С тех пор он провел три поединка в рамках сильнейшей лиги и во всех одержал победу. Всего на его счету 9 побед и ни одного поражения.
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