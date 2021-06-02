Хамзат Чимаев видит свою схожесть с Мухаммедом Али

Шведский боец UFC чеченского происхождения Хамзат Чимаев выложил пост в Instagram с фотографиями себя и Мухаммеда Али, процитировав слова боксера и намекнув на схожесть между ними.

«Я величайший. Я говорил это еще до того, как осознал, что являюсь таковым», — процитировал Чимаев боксера.

Чимаев дебютировал в UFC в 2018 году. С тех пор он провел три поединка в рамках сильнейшей лиги и во всех одержал победу. Всего на его счету 9 побед и ни одного поражения.