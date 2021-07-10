Хабиб о подготовке Махачева к бою с Мойзесом: «Вся тяжелая работа позади»
07:43
Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал фотографию в Instagram с Исламом Махачевым.
«Вся тяжелая работа позади, впереди сгонка веса и сам бой, как говорится: тяжело в учении, легко в бою. Просто делай», — написал Хабиб в Instagram.
Непобежденный Хабиб Нурмагомедов в настоящее время находится в Сан-Хосе, где он помогает Исламу Махачеву и Абубакару Нурмагомедову подготовиться к следующим боям.
В главном событии UFC on ESPN 26, который состоится 18 июля в Лас-Вегасе, Махачев сразится с бразильцем Тиаго Мойзесом. В этом же турнире Абубакар сразится с Даниэлем Родригесом.
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