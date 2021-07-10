Алексей Олейник объяснил, почему часто моргает: «Это не из-за ММА»

Российский боец UFC Алексей Олейник объяснил «СЭ», почему часто моргает глазами. На то, что Олейник часто моргает, болельщики ММА постоянно обращают внимание в комментариях к интервью с ним.

— Алексей, почему вы так часто моргаете?

— Прежде всего, стараюсь для вас (улыбается). Могу не моргать совсем, но мне для этого нужно приложить определенные усилия, не понимаю, зачем мне это делать. Моргаю я непроизвольно. Могу всех успокоить и заверить — это не от спорта. В 17 лет меня брали в Университет внутренних дел, там была достаточно серьезная комиссия, меня проверяли. Сказали, что есть моргания, какая-то нервическая штука. Но меня признали годным, все было хорошо. В ММА я пошел в 19 лет. Поэтому ММА на моргание, может, и повлияет, но очень маловероятно. Те, кто будут переживать, что ММА приведет к такому морганию, — это не самая страшная вещь. Зрение на правом глазу — единица, левый глаз — нехороший, где-то 0,4—0,5. Это примерно с 19—20 лет. У меня начало падать зрение на левом глазу. Почему — не знаю, и доктора не знают. Хрусталик стал закостеневать. Он перестал быть гибким и видоизменяться, чтобы лучше видеть. С тех пор у меня каждые несколько лет зрение на левом глазу падает на 0,1. А правым вижу идеально.

— Да вы и левым, получается, тоже хорошо видите.

— Ну, 0,4-0,5. У моей жены вообще минус 6 или минус 7, это уже совсем плохо. Если сравнивать ее минус 7 с моими 0,4—0,5, то все действительно неплохо. Тем более, что все компенсируется вторым глазом, который видит хорошо. Со зрением все нормально, а моргания — нервическая вещь. Засекли это в 17 лет, может, так было и раньше. Из-за чего — не знаю. Может, детская психологическая травма, но точно не «физика», не удары по голове. Мне об этом не стыдно говорить, ничего плохого в этом нет. На спорт попенять не могу. От спорта, может, что-то и есть, но точно не это. От спорта есть только шрамики, сечки и так далее.