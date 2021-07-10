Алексей Олейник заявил, что готов драться на голых кулаках в Bare Knuckle

Российский боец UFC Алексей Олейник заявил в интервью «СЭ», что не намерен продолжать карьеру, и если он покинет UFC, то готов участвовать в кулачных боях.

В ночь на 20 июня Олейник проиграл единогласным решением судей Сергею Спиваку.

«Я на данный момент чувствую себя хорошо и физически, и психологически, — сказал Олейник. — Дрался для себя, было тяжело психологически перед боем. Очень устал, какие-то семейные, жизненные перипетии утомили. Без шуток, говорил нескольким ребятам из нашего зала, что за последние 10-15 лет эта подготовка была для меня самой тяжелой. И самой недостаточной. Я очень мало провел тренировочных занятий. Говорил это Андрею Орловскому, другим ребятам. Естественно, я не говорил об этом в соцсетях, потому что это выглядело бы как отмазка. Если бы я выиграл — мог бы об этом сказать. Сейчас я говорю об этом не в качестве оправдания, а потому, что было тяжело. Не только мускулам, но и голове. Слава богу, что справился».

«На данный момент готов [продолжать выступления], — отметил 44-летний боец. — UFC — значит UFC. Не UFC — значит нет. Хоть Bare Knuckle, мне все равно. Я готов сейчас и в стойке подраться, и в грэпплинге побороться, и в ММА выступить. Чувствую себя еще в строю, хорошим, рабочим, крепким автоматом».