Хабиб Нурмагомедов: «Не стал бы участвовать в TUF с Макгрегором и за 5 миллиардов долларов»

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в интервью ESPN подтвердил, что отказался от идеи участвовать в шоу The Ultimate Fighter, где он и Конор Макгрегор возглавили бы команды бойцов. Ранее об этом говорили президент UFC Дана Уайт и менеджер Хабиба — Али Абдель-Азиз.

— Этот Ultimate Fighter с ним — хорошее внимание для него, — сказал Нурмагомедов. — Я не хочу ему это отдавать. Я бы никогда не сделал этого для него. Даже если они дадут мне 5 миллиардов долларов. Даже если бы мне дали UFC, я бы никогда этого не сделал. Для него это хорошее внимание. Все уже было сделано 6 октября [2018 года]. Я финишировал его и закончил все, что у него было. У меня новые вызовы. Дастин Порье, а теперь и Джастин Гетжи. Посмотрим, кто будет следующим, но я не думаю, что им будет Конор Макгрегор.

32-летний Нурмагомедов — чемпион UFC в легком весе. 32-летний Макгрегор — экс-чемпион UFC в полулегком и легком весах. Они провели поединок 6 октября 2018 года на шоу UFC 229 в Лас-Вегасе. Хабиб победил болевым приемом. Всего на счету российского бойца 28 побед в 28 боях в ММА. У Конора 22 победы и 4 поражения.

The Ultimate Fighter — спортивное реалити-шоу UFC, которое выходило с 2005 по 2018 годы. Участники шоу делились на две команды, возглавляемые известными бойцами. Победитель финального боя получал в награду контракт с UFC.