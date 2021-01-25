Хабиб хочет в футбол. Сборная России и «Анжи» отреагировали

Аккаунты футбольных клубов, звезды футбола, спорта и культуры отреагировали на публикацию чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Дагестанский боец выложил видео, а в подписи к публикации намекнул, что не прочь подписать контракт с футбольным клубом.

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Накануне президент UFC Дана Уайт сообщил, что непобежденный чемпион промоушена Хабиб не хочет возвращаться в октагон, потому что считает себя на голову выше всех соперников в своей весовой категории. Такой вывод он сделал после турнира UFC 257 с главными боями Дастин Порье — Конор Макгрегор и Дэн Хукер — Майкл Чендлер.