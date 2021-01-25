Хабиб заявил о намерении начать карьеру профессионального футболиста

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов на своей странице в Instagram показал видео с тренировки. Дагестанский боец опубликовал видео с пробежки.

«Готовлюсь к дебюту в большом футболе. Сейчас я свободный агент, готов рассматривать любые предложение», — подписал публкацию Нурмагомедов.

Ранее, 24 января, сообщалось, что 32-летний российский боец Хабиб Нурмагомедов, завершивший карьеру после защиты титула с Джастином Гэтжи (рекорд 29-0), может вернуться в UFC, чтобы провести поединок с победителем боя Макгрегор — Порье. Хабиб уже встречался с обоими бойцами и побеждал их.

Однако президент UFC Дана Уайт в беседе с журналистом ESPN Марком Римонди признался, что Хабиб не хочет возвращаться в октагон, потому что он на голову выше всех соперников в своей весовой категории.