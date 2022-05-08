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Дана Уайт: «Кто, черт возьми, не хочет увидеть бой Конора и Чендлера?»

Дана Уайт заявил, что Макгрегор после возвращения может подраться с Чендлером
Давид Хачатрян
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Глава UFC Дана Уайт заявил, что в настоящее время бывший двойной чемпион UFC в полулегком и легком весах Конор Макгрегор (22-6) восстанавливается после травмы, однако когда он будет готов вернуться, в качестве возможного соперника ирландцу могут дать Майкла Чендлера (23-7).

«Кто, черт возьми, не хотел бы увидеть бой Конора и Чендлера? Это был бы интересный поединок, — сказал Уайт на пресс-конференции после UFC 274. — Однако Конор еще не восстановился после травмы. Когда он будет на 100% готов и начнет тренироваться, тогда мы обсудим его будущее в лиге. Мне нравится, что Конор готов драться, но пока мы не можем дать ему соперника».

В настоящее время Макгрегор восстанавливается после травмы. В последнем бою он проиграл техническим нокаутом в первом раунде Дастину Порье (28-7) 10 июля 2021 года на UFC 264.

Чендлер победил Тони Фергюсона (25-7) нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США.

Дана Уайт
Конор Макгрегор
Майкл Чендлер
UFC
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