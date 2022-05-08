Стерлинг о победе Чендлера над Фергюсоном: «Какой неприятный нокаут. Это сумасшествие»

Стерлинг прокомментировал победу Чендлера и над Фергюсоном на турнире UFC 274

Чемпиона UFC в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг отреагировал на победу Майкла Чендлера и над Тони Фергюсоном на турнире UFC 274.

«Какой неприятный нокаут фронт-киком. Это сумасшествие», — написал Стерлинг в своих социальных сетях.

36-летний Чендлер нокаутировал 38-летнего Фергюсона фронт-киком во втором раунде.

На счету Чендлера 23 победы и 7 поражений, у Фергюсона 26 побед и 7 поражений.