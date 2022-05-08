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Шлеменко: «Если Хабиб поговорит с Даной Уайтом, то Махачеву могут дать титульный бой с Оливейрой»

Шлеменко считает, что Хабиб может помочь Махачеву подраться за титул UFC с Оливейрой
Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший чемпион Bellator Александр Шлеменко допустил, что UFC может организовать титульный бой между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой.

По мнению бойца, Махачеву в этом может помочь бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

«Дадут ли титульник Махачеву? Я не знаю, от чего это у них зависит. Могут дать, а могут и не дать. Думаю, если Хабиб хорошо поговорит с Уайтом, тогда дадут бой», — приводит «Газета.ru» слова Шлеменко.

Сегодня, 8 мая Оливейра победил Гэтжи удушающим приемом в первом раунде. Изначально бой должен был стать титульным, но перед поединком бразилец не смог уложиться в вес и лишился чемпионского пояса в легком весе. Титул стал вакантным, Оливейра после победы над Гэтжи стал первым претендентом на пояс.

Ислам Махачев занимает третье место в рейтинге UFC в легком весе.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/05/08/17703176.shtml
Александр Шлеменко
Дана Уайт
Ислам Махачев
Хабиб Нурмагомедов
Чарльз Оливейра
UFC
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