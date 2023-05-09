Генри Сехудо требует объяснений от судьи, отдавшего пятый раунд Стерлингу

Бывший двойной чемпион UFC Генри Сехудо (16-3) опубликовал в Twitter видеозапись пятого раунда его поединка с чемпионом Алджамейном Стерлингом (23-3).

«Ничего не хочу сказать в адрес Алджо и его выступления, но я хотел бы получить объяснение, почему Дерек Клири [судья] отдал ему пятый раунд. Вот пятый раунд в полном объеме, судите сами», — написал Сехудо.

Стерлинг победил Сехудо раздельным решением судей (47-48, 48-47, 48-47) на UFC 288. Бой состоялся 6 мая в «Пруденшал-центр» в Ньюарке, США.