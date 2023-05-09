Хамзин: «В России я буду драться только в RCC»

Российский боец RCC Ильяс Хамзин заявил, что не планирует рассматривать предложения других российских лиг.

«Ничего конкретного. В России я буду драться только в RCC. Больше нигде. В этой организации я начал и закончу, когда вернусь из-за океана. Обязательно подерусь здесь. Это мое родное. Предложения поступали из Open FC и казахстанских лиг. Но кроме разговоров никуда дальше это не пошло. Про Гран-при ACA будем откровенны. Миллион не сразу дают, а за несколько боев. За миллион я лучше в PFL подерусь. Если предложения поступят, буду обсуждать с руководителями, а если кто захочет со мной подраться, просим», — приводит слова Хамзина MMA.Metaratings.ru.

13 мая Хамзин в соглавном событии турнира RCC 15 проведет поединок против бразильского спортсмена Магнуса Конрадо.