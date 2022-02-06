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Сегодня, 16:28

Гаджи «Автомат» проведет кулачный бой с Атакишиевым 19 февраля на турнире Mahatch FC

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Гаджи Наврузов.
Фото Instagram

Российский кулачный боец Гаджи Наврузов по прозвищу Автомат проведет бой с азербайджанским кикбоксером Замигом Атакишиевым. Кулачный бой состоится 19 февраля в Броварах в украинской лиге Mahatch FC. Об этом сообщает пресс-служба Mahatch FC в Instagram.

В декабре прошлого года Наврузов дебютировал в Mahatch FC поединком против представителя Украины Андрея Мовчана. В данном противостоянии, которое было остановлено во втором раунде, победу нокаутом одержал Наврузов.

Ранее Наврузов выступал в российской кулачной лиге Top Dog, под эгидой которой одержал 5 побед в 5-ти поединках.

ММА
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