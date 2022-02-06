Бернс — Чимаеву: «Скоро твоему хайпу придет конец!»
Гилбер Бернс обратился к Хамзату Чимаеву
Экс-претендент на титул UFC в полусреднем весе бразилец Гилберт Бернс высказался в адрес непобежденного шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева.
«Я готов! Убедись, что с твоей визой все в порядке! Скоро твоему хайпу придет конец!» — написал Бернс в Twitter.
Ожидается, что Бернс и Чимаев сразятся на турнире UFC 273, который состоится в ночь на 10 апреля в Джексонвилле, штат Флорида. На этом же ивенте россиянин Петр Ян встретится с Алджамейном Стерлингом.
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