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Сегодня, 16:34

Бернс — Чимаеву: «Скоро твоему хайпу придет конец!»

Гилбер Бернс обратился к Хамзату Чимаеву
Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Хамзат Чимаев.
Фото Global Look Press

Экс-претендент на титул UFC в полусреднем весе бразилец Гилберт Бернс высказался в адрес непобежденного шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева.

«Я готов! Убедись, что с твоей визой все в порядке! Скоро твоему хайпу придет конец!» — написал Бернс в Twitter.

Ожидается, что Бернс и Чимаев сразятся на турнире UFC 273, который состоится в ночь на 10 апреля в Джексонвилле, штат Флорида. На этом же ивенте россиянин Петр Ян встретится с Алджамейном Стерлингом.

Хамзат Чимаев
ММА
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