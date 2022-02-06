Экс-претендент на титул UFC в полусреднем весе бразилец Гилберт Бернс высказался в адрес непобежденного шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева.

«Я готов! Убедись, что с твоей визой все в порядке! Скоро твоему хайпу придет конец!» — написал Бернс в Twitter.

I'm ready! Make sure you get your visa ready! The hype will be over soon! https://t.co/Qbni2ExS5L — GILBERT BURNS DURINHO (@GilbertDurinho) February 6, 2022

Ожидается, что Бернс и Чимаев сразятся на турнире UFC 273, который состоится в ночь на 10 апреля в Джексонвилле, штат Флорида. На этом же ивенте россиянин Петр Ян встретится с Алджамейном Стерлингом.