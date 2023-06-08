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Федор Емельяненко выступил с заявлением по ситуации с гибелью 16-летнего бойца на турнире в Амурской области

Иван Торопцев
Корреспондент
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Президент Союза ММА России Федор Емельяненко выступил с заявлением по ситуации с гибелью 16-летнего бойца на турнире по смешанным единоборствам в Белогорске (Амурская область).

«Трагедия, произошедшая в Белогорске никого не оставила равнодушной. Мы выражаем глубочайшие соболезнования семье Богдана.

К сожалению, ни один спортсмен ни в одном виде спорта не застрахован от несчастного случая. История спорта знает огромное количество смертельных случаев и тяжелых травм, которые произошли из-за стечения обстоятельств.

Мы, как спортивные функционеры постоянно ужесточаем правила для безопасности каждого спортсмена. Именно поэтому Союз ММА России провел внутреннее расследование, с результатами которого вы с можете ознакомиться на официальном сайте Союза. А на ближайшей отчетно-выборной конференции, которая пройдет 25 июня, мы обсудим ужесточение правил, касающихся лицензирования судей, тренеров, организаторов соревнований», — приводит пресс-служба Союза ММА России слова Емельяненко.

Ранее Союз ММА России сообщил, что на экстренном заседании президиума 25 июня будут рассмотрены вопросы об отстранении руководителя Амурской федерации ММА и проведении в Амурской области судейского и тренерского семинаров.

 
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Союз ММА России провел внутреннее расследование о гибели 16-летнего бойца на турнире в Белогорске
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