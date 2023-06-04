16-летний боец ММА умер после нокаута. Прокуратура уже ведет проверку

На Кубке ММА в Белогорске 16-летний боец умер после удара в голову

Бились без шлемов.

16-летний боец смешанных единоборств погиб на турнире по ММА, который проходил в Белогорске. Участник из Архаринского округа получил удар в голову и потерял сознание во время поединка. Несовершеннолетнему бойцу оказали медицинскую помощь, но он скончался в реанимации. Об этом в своем телеграм-канале написал мэр города Станислав Мелюков.

Открытый Кубок спортклуба «Родина» по смешанным боевым единоборствам организовала региональная федерация. Мелюков отметил, что на турнире соблюдали все необходимые процедуры. С родителей несовершеннолетних бойцов брали согласие на участие в соревнованиях.

Отмечается, что по регламенту турнира бойцы от 16 до 17 лет должны были выступать в боксерских шлемах открытого типа, но главный судья соревнований Евгений Зливко, который одновременно занимает пост главы региональной организации, принял решение о выступлении бойцов без них. При этом известно, что в предыдущих поединках бойцы шлемы надевали.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, на место происшествия для координации действий правоохранительных органов выезжал прокурор города Белогорска Игорь Марцоха. Прокуратура Белогорска уже начала проверку по инциденту.

Отдельной проверкой займется белогорский следственный отдел СУ СК России по Амурской области, который также примет процессуальное решение. Следователи оценят соблюдение требований безопасности при организации и проведении соревнований, а также наличие медицинских противопоказаний у погибшего.