Российский боец ММА Магомед Исмаилов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от боя соотечественника Федора Емельяненко против американца Тимоти Джонсона на турнире Bellator 269.

«Сегодня победит Емельяненко, он сильнее Джонсона», — Исмаилов в беседе с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Поединок между 45-летним Емельяненко и 36-летним Джонсоном пройдет сегодня, 23 октября, на «ВТБ Арене» в Москве.

Онлайн-трансляция вечера смешанных единоборств будет доступна на сайте «СЭ». Видеотрансляцию покажут на платном сервисе Okko Спорт. Она начнется примерно в 19.00 по московскому времени.

Подробную информацию о бое Емельяненко — Джонсон читайте здесь.