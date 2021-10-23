Федор Емельяненко — Тимоти Джонсон: прогноз Исмаилова на бой Bellator 269
Исмаилов сделал прогноз на бой Емельяненко — Джонсон
17:06
Российский боец ММА Магомед Исмаилов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от боя соотечественника Федора Емельяненко против американца Тимоти Джонсона на турнире Bellator 269.
«Сегодня победит Емельяненко, он сильнее Джонсона», — Исмаилов в беседе с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.
Поединок между 45-летним Емельяненко и 36-летним Джонсоном пройдет сегодня, 23 октября, на «ВТБ Арене» в Москве.
Онлайн-трансляция вечера смешанных единоборств будет доступна на сайте «СЭ». Видеотрансляцию покажут на платном сервисе Okko Спорт. Она начнется примерно в 19.00 по московскому времени.
Подробную информацию о бое Емельяненко — Джонсон читайте здесь.
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