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Федор Емельяненко — Тимоти Джонсон: прогноз Исмаилова на бой Bellator 269

Исмаилов сделал прогноз на бой Емельяненко — Джонсон
17:06
Магомед Исмаилов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Магомед Исмаилов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российский боец ММА Магомед Исмаилов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от боя соотечественника Федора Емельяненко против американца Тимоти Джонсона на турнире Bellator 269.

«Сегодня победит Емельяненко, он сильнее Джонсона», — Исмаилов в беседе с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Поединок между 45-летним Емельяненко и 36-летним Джонсоном пройдет сегодня, 23 октября, на «ВТБ Арене» в Москве.

Онлайн-трансляция вечера смешанных единоборств будет доступна на сайте «СЭ». Видеотрансляцию покажут на платном сервисе Okko Спорт. Она начнется примерно в 19.00 по московскому времени.

Подробную информацию о бое Емельяненко — Джонсон читайте здесь.

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Данил Алешин все материалы автора
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