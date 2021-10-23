Сегодня, 23 октября, в Москве на «ВТБ Арене» проходит турнир Bellator 269. Главным боем вечера станет поединок между россиянином Федором Емельяненко и Тимоти Джонсоном.

Бои основного карда планируется после 22.00 (мск). Полный кард турнира можно посмотреть здесь.

Прошлый бой 45-летний россиянин был около двух лет назад, в декабре 2019 года. На счету Последнего Императора 46 поединков (39 побед, 15 нокаутом, 15 раз противники сдавались, 6 поражений).

Джонсон почти на 9 лет младше Емельяненко. На данный момент у него 22 боя (15 побед, 7 нокаутом, 7 поражений).

Онлайн-трансляция вечера смешанных единоборств будет доступна на сайте «СЭ». Видеотрансляцию покажут на платном сервисе Okko Спорт. Она начнется примерно в 22.00 по московскому времени.