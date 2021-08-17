Бой Федора Емельяненко против Тимоти Джонсона в Bellator на ВТБ Арене

Спортивная организация из США Bellator, проводящая бои по смешанным единоборствам, объявила 8 августа в своем твиттер-аккаунте, что боец Федор Емельяненко проведет следующий бой 23 октября на « ВТБ Арене» .

Возможно, что для россиянина бой будет заключительным в карьере, однако по контракту с лигой у него еще есть два поединка. Но в одном из интервью спортсмен заметил, что имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке после проведения одного из поединков. Сегодня в статье рассказываем, как отреагировали бойцы на очередной бой.

Тим Джонсон

Несколько месяцев в сети бродили разные слухи, которые прогнозировали Емельяненко бой с разнообразными звездами смешанных единоборств. В итоге оппонентом Федора в клетке будет американский боец Тимоти Джонсон.

Тиму сейчас 36 лет. На настоящий момент он занимает 2-е место в рейтинге Bellator в тяжелом весе. 25 июня 2021 года Джонсон проиграл бой за титул временного чемпиона Bellator в тяжелом весе Валентину Молдавскому. Победа была присуждена по решению судей.

Тимоти Джонсон дебютировал в профессиональных смешанных единоборствах в 2010 году. И изначально выступал в основном за региональные организации. Джонсон дважды завоевал и защитил титул чемпиона Dakota FC в тяжелой весовой категории, большинство своих оппонентов побеждал болевыми или удушающими приемами.

На счету американца 22 боя, в том числе:

- 15 побед;

- 7 нокаутом;

- 7 поражений, из которых три закончились нокаутом.

В 2018 году Джонсон подписал контракт с Bellator. За это время он провел 6 боев, из которых он выиграл в трех поединках. Американец победил Тайрелла Форчуна, Мэтта Митриона техническим нокаутом и Чейка Конго. Свой последний бой с Молдавским Тимоти Джонсон проиграл.

Как сообщает MMA Fighting, Джонсон был удивлен, когда его выбрали для боя. Также он заявил, что счастлив сделать это.

«Я не думаю, что он (Емельяненко) хочет одержать легкую победу нокаутом. Считаю, он хочет драться, и я выйду и дам настоящий бой. Для него это будет нелегко. Сейчас все меня ненавидят. Я не знаю, что им сказать. Но я собираюсь выйти и попытаться побить легенду», — Тим Джонсон.

Джонсон также заметил, что Емельяненко 25 минут наблюдал за его боем с Молдавским. И наверняка это повлияло на выбор. Спортсмен сказал, что выложится на все сто процентов в очередном бое, потому что осознает, какие результаты это может принести его карьере. Но его расстраивает тот факт, что бой будет проведен на родине Федора.

Федор Емельяненко

Последний раз 44-летний Федор Емельяненко появлялся в клетке почти два года назад, в декабре 2019 года. На турнире в японском городе Сайтама российский боец победил американца Куинтона Джексона.

До этого боя у Федора также был почти год без поединков. 26 января 2019 года в Лос-Анджелесе в финале «Гран-при Bellator» в тяжелом весе Емельяненко потерпел поражение от американца Райана Бейдера.

Обычно если говорят про первое поражение в карьере Емельяненко, то вспоминают бой 2010 года, когда россиянин уступил Фабрисио Вердуму. Бразилец провел болевой прием — комбинацией рычага локтя и треугольника. Но в 2000 году спортсмен также проиграл бой с японцем Цуйоши Косакой — в тот раз поединок был прерван уже на первых секундах из-за рассечения у россиянина. Однако остановка боя была принята по решению врача.

Сегодня в копилке Последнего Императора 46 боев, из которых:

- 39 побед;

-15 были выиграны нокаутом;

- 15 раз противники сдавались;

- 6 поражений за всю карьеру, из них 5 нокаутом.

В настоящее время Емельяненко не может претендовать на титульный бой еще какое-то время. А ожидание в возрасте российского бойца может иметь ключевую роль. Райан Бейдер, который сейчас действующий чемпион Bellator, участвует в «Гран-при» полутяжеловесов и не может пока быть соперником.

По словам президента Bellator Скотта Кокера, соперник на новый поединок в Москве был выбран самим Емельяненко. Также он заметил, что Джонсон будет отличным соперником для Федора.

«Я отдаю ему (Емельяненко) должное. Для меня он величайший тяжеловес в истории. Он многого добился в спорте. Тим Джонсон — не шутка. Он победил Чейка Конго. Он нокаутировал Тайрелла Форчуна. Простоял пять раундов с Молдавским. Крутым парнем. Федор выбрал нелегкого соперника. Он мог бы выбрать кого-то намного проще», — Скотт Кокер.

Возможность провести бой с Емельяненко была также у Жуниора Дос Сантоса, бывшего чемпиона UFC в супертяжелом весе. Как заявлял бразильский боец, он надеялся встретиться с Последним Императором после того, как стал свободным агентом в начале этого года. Такие бойцы, как Алистер Оверим, Джош Барнетт и Фабрицио Вердум, также могли получить такую возможность, но ее получил Тимоти Джонсон.

«Не хочу казаться неуважительным, но я очень надеялся, что буду отличным вариантом для завершения карьеры Федора», — сказал Дос Сантос.

Президент Bellator Скотт Кокер также говорил, что Емельяненко хочет драться с самыми сильными соперниками. И, возможно, еще раз хочет побороться за пояс и снова сразиться с Райаном Бейдером. Сам Емельяненко пока никак не комментировал свой очередной бой. 16 июля в интервью ТАСС спортсмен так говорил о новых поединках:

«Все зависит от моего самочувствия. Думаю, буду принимать решение после каждого боя».

Прогнозы на бой

Несмотря на то, что Емельяненко провел свой последний бой почти два года назад, когда был нокаутирован Куинтон Джексон, спортсмен все равно стал букмекерским фаворитом на октябрьский бой. Трудно предполагать, в какой физической форме сейчас россиянин, но он все равно остается одним из самых опасных борцов в мире.

Тим Джонсон до июня 2021 года имел серию из трех победных поединков, пока не встретился с Валентином Молдавским, проиграв по решению судей. Схватка была равная, и эксперты считают, что американца не стоит недооценивать. Некоторые утверждают, что в этом бою Тим показал прекрасную физическую форму. И конечно, его преимущество в росте может сыграть роль в бою с Федором. В итоге поединок, скорее всего, станет одним из самых тяжелых для обоих спортсменов.

Федор Емельяненко и Тимоти Джонсон.

Российский же боец проведет поединок на своей родине, и не стоит забывать, что Федор Емельяненко также четырехкратный чемпион Pride FC и мира, двукратный победитель RINGS и WAMMA. Боец девять раз выигрывал чемпионат России по боевому самбо.

Стиль боя спортсмена кардинально не менялся со времен его последних выступлений в японской промоутерской организации Pride. Скорее всего, Федор попробует в бою оформить перевод в партер, чтобы провести его фирменный армбар или удушающий.

Восемь из девяти последних поединков Емельяненко завершались уже в первом раунде, четыре из них закончились за 1,5 минуты, а последняя схватка с Куинтоном — за 2,5 минуты.

Ожидается, что в октябре с Тимом Джонсоном, который на 8 лет его младше, российский спортсмен будет очень осторожен. Американец постарается избегать сеток и ударов ногами. Хотя Джонсону достаточно тяжело даются борьба в партере и подъемы на ноги, боец, скорее всего, будет изо всех сил прессинговать россиянина или делать атаки на подскоках и разгонах.

Кстати, Джонсон в одном из последних боев нокаутировал Мэтта Митриона, который в июле 2017 года нокаутировал Емельяненко на его дебюте в Bellator. Также большой мотивацией для американца является то, что его бой с Последним Императором принесет американцу, вероятно, самый огромный гонорар в его карьере.

Гонорары за бой

Сумма гонораров за новый бой Емельяненко и Джонсона пока не объявлена. За свой предпоследний бой с Бейдером российский спортсмен гарантированно получил 300 тысяч долларов. Его соперник заработал 150 тысяч долларов. Но важно, что эти суммы говорят исключительно о гарантированном гонораре — без отчислений от рекламы и всего остального.

Президент Bellator Скотт Кокер заявил, что порядок цен гонорара Емельяненко — около 2 миллионов долларов. Как заметил президент, Емельяненко настолько великий боец, что достоин любой суммы гонорара в своем контракте. А 2 миллиона долларов за бой мало кому платят даже в UFC.

В среднем звездные бойцы Bellator получают за поединок около 200 тысяч долларов. Такой гонорар был в поединке у Патрисио Фрейре против Хуана Арчулета. Однако это не окончательные суммы. Зарплата может увеличиться за счет рекламных отчислений, бонусов за победу и других доплат.