Вадим Немков: «Белгородские власти не поздравили. У нас же постоянно Лиги чемпионов выигрывают, привыкли»

Чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков в интервью «СЭ» заявил, что власти Белгородской области не обращают внимания на успехи бойцов из команды Fedor Team.

Немков проживает в Белгороде, тренируется в Старом Осколе, вырос в деревне Томаровка (Яковлевский городской округ Белгородской области). В ночь на 17 октября 29-летний Немков (15-2 В ММА) во второй раз защитил чемпионский титул, победив болевым приемом литовца Юлиуса Англицкаса.

— Когда вы вернулись домой, вас поздравили белгородские власти? Может, как-то по-особому встретили?

— После этого боя — никак. Встретили только мои лучшие друзья с женами, детьми. И все — больше никто не поздравлял. Мне написали пару человек с района, с которыми я общаюсь. А с области — нет. Мы же всегда выигрываем. Все привыкли, что мы выигрываем. Получается, не можем проиграть.

— По-вашему, это нормально?

— У нас в области, наверное, нормально. У нас же спорт развит. Постоянно кто-то становится чемпионом Bellator, UFC, Лиги чемпионов по футболу выигрывает. Наверное, к этому уже привыкли и поэтому не поздравляют.