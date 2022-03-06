Джо Роган считает, что Веласкесу нужно было забить до смерти растлителя его дочери

Комментатор UFC Джо Роган в новом выпуске своего подкаста The Joe Rogan Experience заявил, что бывшего чемпиона UFC в тяжелом весе Кейна Веласкес следует освободить из-под заключения, принимая во внимание мотив Веласкеса.

Также Роган считает, что Веласкесу не следовало брать в руки оружие — ему следовало «своими руками забить растлителя до смерти».

«Я бы хотел, чтобы Веласкес забил его своими руками, — произнес Роган. — Ему следовало съехать с дороги, вытащить этого парня из машины и забить до смерти. К черту его». «Это бы он еще легко отделался», — добавил Майкл Биспинг.

Роган отметил: «Он [Гуларте] болен. У людей могут быть отклонения в мозге. Но этот парень, черт возьми, домогался до ребенка. Растление детей — самая страшная болезнь».

Веласкес был арестован 1 марта и переведен в главную тюрьму округа Санта-Клара в связи с покушением на убийство. Американец преследовал 43-летнего Гарри Юджина Гуларте, который ранее обвинялся в растлении малолетнего. По данным The San Jose Mercury-News, Гуларте надругался над дочерью Веласкеса.

(Давид Хачатрян)