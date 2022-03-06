Уланбеков сделал заявление после поражения от Эллиота на UFC 272
Российский боец наилегчайшего дивизиона UFC Тагир Уланбеков выступил с заявлением после поражения от американца Тима Эллиота.
«Я смирен с волей Всевышнего в какой бы ситуации я ни оказался!»
«Спасибо моей команде в лице моих братьев, которые рядом в любой ситуации», — написал Уланбеков в Instagram.
Боец из команды Хабиба Нурмагомедова Тагир Уланбеков единогласным решением судей уступил Тиму Эллиоту на турнире UFC 272, который состоялся в ночь на 6 марта в Лас-Вегасе.
Теперь на счету Уланбекова 14 побед и 2 поражения (1-е поражение в UFC).
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