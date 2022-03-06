Масвидаль про Ковингтона: «Он говорит о чужих женах, религиях, нациях. Такому трусу никто не хочет проигрывать»

Топовый полусредневес UFC Хорхе Масвидаль прокомментировал поражение от бывшего товарища по команде Колби Ковингтона.

«Проиграть такой с***, которая только и делает, что говорит о чужих женах, религиях, нациях... Конечно же, такому трусу никто не хочет проигрывать, — сказал Масвидаль на пресс-конференции после боя. — Я думаю, что проиграл именно в борьбе, а с точки зрения ударной техники я нанес больше урона, уронил его дважды. Мне не повезло в борьбе».

Ковингтон победил Масвидаля единогласным решением судей в главном событии турнира UFC 272, который состоялся в ночь на 6 марта в Лас-Вегасе. Ранее бойцы тренировались вместе в зале ATT.