Масвидаль про Ковингтона: «Он говорит о чужих женах, религиях, нациях. Такому трусу никто не хочет проигрывать»
Масвидаль прокомментировал поражение от Ковингтона на UFC 272
Топовый полусредневес UFC Хорхе Масвидаль прокомментировал поражение от бывшего товарища по команде Колби Ковингтона.
«Проиграть такой с***, которая только и делает, что говорит о чужих женах, религиях, нациях... Конечно же, такому трусу никто не хочет проигрывать, — сказал Масвидаль на пресс-конференции после боя. — Я думаю, что проиграл именно в борьбе, а с точки зрения ударной техники я нанес больше урона, уронил его дважды. Мне не повезло в борьбе».
Ковингтон победил Масвидаля единогласным решением судей в главном событии турнира UFC 272, который состоялся в ночь на 6 марта в Лас-Вегасе. Ранее бойцы тренировались вместе в зале ATT.
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