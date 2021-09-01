Джастин Гэтжи: «5-раундовый бой с Чэндлером? Нет. Мне за три и пять раундов платят одинаково»

Бывший временный чемпион UFC в легком весе Джастин Гэтжи не хотел бы, чтобы их поединок с Майклом Чэндлером был в формате 5 раундов.

«Мне платят за 3 и 5 раундов одинаково. Поэтому зачем мне подписываться еще на два раунда? Если я когда-нибудь заработаю серьезное хроническое заболевание или даже умру, то это, наверняка, случится в 4-м или 5-м раунде. Так что оставьте 5 раундов для меня только в титульных боях», — сказал Гэтжи в интервью ESPN.

Поединок Гэтжи и Чэндлера пройдет 6 ноября на UFC 268.