Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Джастин Гэтжи: «5-раундовый бой с Чэндлером? Нет. Мне за три и пять раундов платят одинаково»

03:29
Теги:

Бывший временный чемпион UFC в легком весе Джастин Гэтжи не хотел бы, чтобы их поединок с Майклом Чэндлером был в формате 5 раундов.

«Мне платят за 3 и 5 раундов одинаково. Поэтому зачем мне подписываться еще на два раунда? Если я когда-нибудь заработаю серьезное хроническое заболевание или даже умру, то это, наверняка, случится в 4-м или 5-м раунде. Так что оставьте 5 раундов для меня только в титульных боях», — сказал Гэтжи в интервью ESPN.

Поединок Гэтжи и Чэндлера пройдет 6 ноября на UFC 268.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Никита Горшенин все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Видео: что мать Моргенштерна думает о Диларе Зинатуллиной
Захарова ответила генсеку НАТО перефразированной цитатой Пушкина
Украинский телеканал узнал подробности пребывания Зеленского в Вашингтоне
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд