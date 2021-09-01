Джастин Гэтжи: «Шансы подраться с Конором равны нулю. Он не выберет в соперники такого, как я»

Бывший временный чемпион UFC в легком весе Джастин Гэтжи не верит в возможность боя с Конором Макгрегором.

«Я думаю, шансы на то, что мы подеремся с Конором равны нул, — говорит Гэтжи в разговоре с ESPN. — Он не выберет в соперники таких ребят, как я. Он выберет Нейта Диаза или Хорхе Масвидаля.

Его перелом ноги? Не знаю, наверное он перепил слишком много соевого молока, пока находился в Лос-Анджелесе. Вообще-то, когда ты много бьешь кики, ты не можешь так легко сломать ногу. Либо у него слабые кости, либо это просто ужасный несчастный случай.

У нас был когда-то шанс подраться, но он выбрал Ковбоя. Забавно, что даже сейчас, когда я вот недавно был на барбекю с соседями, пожилая женщина узнала, что я боец и говорит, что она знает только Конора Макгрегора. Я ей говорю: «Да-да. Я, кстати, второй номер рейтинга, а он — девятый». Она такая: «Что?». Вот это забавно".

6 ноября Гэтжи подерется с Майклом Чэндлером на UFC 268.