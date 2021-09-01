Джастин Гэтжи: «Оливейра не лучший боец легкого веса. Он вообще не должен был драться за титул»

Бывший временный чемпион UFC Джастин Гэтжи ставит под вопрос оппозицию чемпиона легкого веса Чарльза Оливейры.

«Если Оливейра выиграет у Порье, то докажет, что он лучший, — говорит Гэтжи в интервью ESPN. — Сейчас он не лучший. У него по-прежнему есть эта особенность ломаться в боях ментально. И я не думаю, что он вообще заслуживал драться за титул.

Посмотрите на его резюме — единственный хороший соперник — это Тони Фергюсон. Второй лучший — уже Ник Лентц. Ну это... Я думаю, по оппозиции он не то что не лучший в дивизионе, он даже не второй. Ему еще нужно доказывать".

6 ноября Гэтжи подерется с Майклом Чэндлером на UFC 268.