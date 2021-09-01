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Джастин Гэтжи: «Оливейра не лучший боец легкого веса. Он вообще не должен был драться за титул»

02:47

Бывший временный чемпион UFC Джастин Гэтжи ставит под вопрос оппозицию чемпиона легкого веса Чарльза Оливейры.

«Если Оливейра выиграет у Порье, то докажет, что он лучший, — говорит Гэтжи в интервью ESPN. — Сейчас он не лучший. У него по-прежнему есть эта особенность ломаться в боях ментально. И я не думаю, что он вообще заслуживал драться за титул.

Посмотрите на его резюме — единственный хороший соперник — это Тони Фергюсон. Второй лучший — уже Ник Лентц. Ну это... Я думаю, по оппозиции он не то что не лучший в дивизионе, он даже не второй. Ему еще нужно доказывать".

6 ноября Гэтжи подерется с Майклом Чэндлером на UFC 268.

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Никита Горшенин все материалы автора

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