Дана Уайт: «Не могу сказать, будет ли Конор сразу драться за титул, он занимает 9-е место в рейтинге»

Президент UFC Дана Уайт поделился мнением о шансах Конора Макгрегора получить титульный бой.

«Если мы посмотрим на рейтинг, Конор Макгрегор занимает в нем девятую строчку, и кто знает, какой расклад будет к тому времени, как он вернется, — сказал Уайт в интервью Даниэлю Кормье. — Честно говоря, сейчас я не могу ответить на вопрос, будет Конор сразу драться за титул, или нет — я этого просто не знаю. С самого начала Конор был парнем, который был готов драться с кем угодно и когда угодно, и он всегда доказывал это делом».

33-летний Макгрегор на данный момент продолжает восстанавливаться после перелома ноги, полученного в бою против Дастина Порье на UFC 264.