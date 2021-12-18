Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Дана Уайт: «Не могу сказать, будет ли Конор сразу драться за титул, он занимает 9-е место в рейтинге»

19:12
Теги:

Президент UFC Дана Уайт поделился мнением о шансах Конора Макгрегора получить титульный бой.

«Если мы посмотрим на рейтинг, Конор Макгрегор занимает в нем девятую строчку, и кто знает, какой расклад будет к тому времени, как он вернется, — сказал Уайт в интервью Даниэлю Кормье. — Честно говоря, сейчас я не могу ответить на вопрос, будет Конор сразу драться за титул, или нет — я этого просто не знаю. С самого начала Конор был парнем, который был готов драться с кем угодно и когда угодно, и он всегда доказывал это делом».

33-летний Макгрегор на данный момент продолжает восстанавливаться после перелома ноги, полученного в бою против Дастина Порье на UFC 264.

Дополнительная информация:

https://youtu.be/68-BwTnaKy4

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Анна Горшкова все материалы автора
Читайте также
Мощное интервью Филимонова: признался в участии в договорняке, Слуцкий — не топ-тренер, Романцев круче Лобановского
В Германии осудили высказывание вице-канцлера о «Северном потоке – 2»
0
Реклама