Федор Емельяненко будет секундировать Виктора Немкова на Open FC 15

Легендарный тяжеловес Федор Емельяненко будет угловым Виктора Немкова во время его боя против бразильца Леонардо Гимараэша на Open FC 15.

Информацию подтвердил директор компании «Поколение» Евгений Фридман во время финальной пресс-конференции, посвященной турниру, который пройдет 18 декабря в Москве.

Виктор Немков — родной старший брат действующего чемпиона Bellator в полутяжелом весе Вадима Немкова и боец, предоставляющий команду Федора Емельяненко.