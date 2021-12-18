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Федор Емельяненко будет секундировать Виктора Немкова на Open FC 15

18:32
Федор Емельяненко. Фото Bellator MMA
Федор Емельяненко. Фото Bellator MMA
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Легендарный тяжеловес Федор Емельяненко будет угловым Виктора Немкова во время его боя против бразильца Леонардо Гимараэша на Open FC 15.

Информацию подтвердил директор компании «Поколение» Евгений Фридман во время финальной пресс-конференции, посвященной турниру, который пройдет 18 декабря в Москве.

Виктор Немков — родной старший брат действующего чемпиона Bellator в полутяжелом весе Вадима Немкова и боец, предоставляющий команду Федора Емельяненко.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора
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